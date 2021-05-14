Белорусской оппозиционерке Колесниковой грозит до 12 лет тюрьмы
В Беларуси завершено расследование дела в отношении члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.
Колесниковой – экс-координатору штаба Виктора Бабарико, экс-претендента на пост президента Беларуси – предъявили обвинения по уголовным статьям о призывах к действиям против национальной безопасности, о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, а также о создании экстремистского формирования.
Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
Сейчас оппозиционерка и ее адвокаты знакомятся с материалами дела.
Колесникова находится под стражей с начала сентября 2020 года.
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