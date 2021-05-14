В Кременчуге начали строить новый мост за 11 млрд гривен

Строители загоняют сваи будущего моста на глубину 30 метров, чтобы проверить способность выдерживать проектные нагрузки.

В городе Кременчуг Полтавской области начались работы по возведению нового вантового моста через реку Днепр в рамках президентской программы Большая стройка. Об этом накануне сообщил Укравтодор.

Одновременно старый Крюковский мост планируют реконструировать и превратить в железнодорожный.

Новый мост будут строить параллельно старому: он будет соединен с трассой Н-08 Борисполь-Мариуполь, Литературным переулком, Флотской улицей и Большой набережной. Этот мост позволит решить транспортные проблемы крупнейшего промышленного узла Полтавской области.

«Пересечь реку Днепр в Кременчуге сегодня можно только по Крюковскому мосту. Напомню, что он построен почти 150 лет назад – и сейчас он уже в предаварийном состоянии», – сказал глава Укравтодора Александр Кубраков.

Ближайшие к Кременчугу автомобильные мосты, отвечающие условиям современного движения, находятся в радиусе 500 км.

«Именно поэтому, как и запорожские мосты, мост в Кременчуге имеет не только региональное, но и общенациональное значение. Наша задача – завершить проект за три года», – отметил глава Укравтодора.

Строители начали испытательные работы: пять свай будущего моста загоняют на глубину 30 метров, чтобы проверить способность выдерживать проектные нагрузки.

Сам мост с ансамблем переходов будет длиной более 3 км длиной. На нем планируется четыре полосы движения, по две в каждом направлении. Работы выполняет победитель тендера турецкая компания Dogus Insaat Ve Ticaret.

Строительство является частью Национальной программы восстановления мостов, по которой уже построено и восстановлено 158 искусственных сооружений на дорогах государственного значения.

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