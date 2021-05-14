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12:30 14 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Власти возобновляют заседания СНБО – СМИ

В последний раз заседание СНБО проходило месяц назад. Повестка сегодняшнего пока неизвестна.

После длительной паузы в пятницу, 14 мая, состоится очередное заседание СНБО, сообщает агентства Интерфакс-Украина со ссылкой на источник.

«Заседание СНБО пройдет сегодня», – сказал собеседник агентства.

Повестка заседания пока не известна, начало в 16.00.

Как сообщают телеграм-каналы, на заседании рассмотрят вопросы контрабанды, «воров в законе» и другие.

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Тэги: снбо, заседания
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