Власти возобновляют заседания СНБО – СМИ
В последний раз заседание СНБО проходило месяц назад. Повестка сегодняшнего пока неизвестна.
После длительной паузы в пятницу, 14 мая, состоится очередное заседание СНБО, сообщает агентства Интерфакс-Украина со ссылкой на источник.
«Заседание СНБО пройдет сегодня», – сказал собеседник агентства.
Повестка заседания пока не известна, начало в 16.00.
Как сообщают телеграм-каналы, на заседании рассмотрят вопросы контрабанды, «воров в законе» и другие.
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