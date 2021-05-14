На Донбассе сепаратисты начали опечатывать «бесхозные» квартиры
«Исполнительная служба ДНР» опечатывает квартиры, собственники которых не платят за коммунальные услуги.
«Власти» так называемой «ДНР» начали опечатывать недвижимость, считающуюся якобы «бесхозной». Об этом сообщают сепаратистские СМИ в пятницу, 14 мая.
В соцсетях появляются фото квартир, которые арестовывают сотрудники так называемой «исполнительной службы ДНР» – на дверях оставляют уведомления с надписью «Опечатано исполнительной службой» и номером телефона местного мобильного оператора.
В свою очередь журналисты СМИ на подконтрольной Украине территории позвонили по этому номеру, и ответивший человек не отрицал, что занимается вопросами опечатанных квартир.
В конце апреля в «ДНР» будут забирать пустующие квартиры в «госсобственность». «Бесхозную» недвижимость будет забирать «государство» – обещают, что будут передавать квартиры «нуждающимся».
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