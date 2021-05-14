На Медведчука надели электронный браслет
Электронного средства контроля надели на нардепа вчера поздно вечером после решения суда о домашнем аресте.
Полиция надела электронный браслет на нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом со ссылкой на представителя Офиса генпрокурора сообщают Украинские новости в пятницу, 14 мая.
«Браслет надели. Прокурор присутствовал при надевании электронного средства контроля», – рассказали в генпрокуратуре, добавив, что браслет надели на Медведчука поздно вечером 13 мая в здании столичной полиции.
В Офисе генпрокурора добавили, что Медведчук не может отлучаться из дома и должен все время носить электронного средства контроля.
Напомним, накануне суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя обвинение просило содержание под стражей с залогом в 300 млн гривен.
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Следственные действия ведутся в нескольких местах, в частности, по улице Монтажников в Киеве.
Генпрокурор не называет фамилии подозреваемых, ограничившись лишь первыми буквами фамилий, однако, вероятно речь идет о Медведчуке и Козаке.