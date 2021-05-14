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13:00 14 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Медведчука надели электронный браслет

Электронного средства контроля надели на нардепа вчера поздно вечером после решения суда о домашнем аресте.

Полиция надела электронный браслет на нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом со ссылкой на представителя Офиса генпрокурора сообщают Украинские новости в пятницу, 14 мая.

«Браслет надели. Прокурор присутствовал при надевании электронного средства контроля», – рассказали в генпрокуратуре, добавив, что браслет надели на Медведчука поздно вечером 13 мая в здании столичной полиции.

В Офисе генпрокурора добавили, что Медведчук не может отлучаться из дома и должен все время носить электронного средства контроля.

Напомним, накануне суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя обвинение просило содержание под стражей с залогом в 300 млн гривен.

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Тэги: медведчук, арест, электронный браслет
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