Зеленский заявил о деолигархизации Медведчука

После деолигархизации все украинские олигархи станут просто крупными бизнесменами, говорит президент.

Президент Владимир Зеленский назвал деолигархизацией ситуацию вокруг нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. В колонке на сайте издания Фокус он пообещал превратить всех украинских олигархов в крупных бизнесменов.

Журнал Forbes Украина оценивает состояние Медведчука в 620 млн долларов.

«Впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности. Будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами», – написал президент.

Зеленский считает, что именно на примере Медведчука «можно увидеть, что такое статус олигарха».

«Если у таких лиц забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет «крыши» в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут. И ослаблять государство не могут в противостоянии за наш суверенитет. Вот в чем смысл нашей политики деолигархизации», – пишет президент.

Вскоре, по словам Зеленского, будет представлен законопроект о деолигархизации.

«Нам очень нужны максимальная прозрачность экономических отношений, недопущение деструктивных концентраций ресурсов и равенство всех граждан перед законом и судом. Пока этого не было, страна десятилетиями двигалась к статусу бедной в Европе. Мы это обеспечим – и Украина сможет перейти к стабильному экономическому росту», – утверждает глава государства.

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