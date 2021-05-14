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16:00 14 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Боснии и Герцеговине стартуют учения НАТО

У страну уже прибыли более 300 военнослужащих США из Национальных гвардий Алабамы и Флориды.

Военное руководство Боснии и Герцеговины и представители посольства США в пятницу, 14 мая, торжественно встретили участников этапа крупнейших учений НАТО Defender Europe 21. Об этом сообщает UrduPoint со ссылкой на министерство обороны страны.

14 мая в страну на учения прибыли свыше 300 военнослужащих США из Национальных гвардий Алабамы и Флориды.

На этом этапе маневров военные учения пройдут в 12 странах. В них примут участие около 28 тысяч военнослужащих нескольких государств.

Учения Defender Europe 21 стартовали 4 мая в албанском порту Дуррес.

О время учений отрабатываются оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и станах Балтии.

Босния не член НАТО, а участник программы Партнерство ради мира. Однако глава минобороны Сифет Поджич заявлял, что Сараево находится «на последней ступени перед членством» в Североатлантическом альянсе.

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