Путин прокомментировал арест Медведчука

В Украине его куму Виктору Медведчуку 13 мая избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.

«Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации – и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода. По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой», – заявил Путин в начале совещания с постоянными членами российского Совета безопасности.

Он обвинил Украину в избирательном правосудии, которое, по его мнению, касается исключительно тех сил, которые хотят добрососедских отношений с Россией.

«Я говорил о том, что представителям оппозиции вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере, а представители власти работают, и работают, кстати говоря, достаточно активно на протяжении многих лет. Да и товарооборот у нас за год составил 9,9 миллиарда долларов. Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь на Украине привлекать к уголовной ответственности?» – сказал Путин.

Источник:

Тэги: Виктор Медведчук, Владимир Путин