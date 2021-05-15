Луческу установил еще один рекорд украинского футбола

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу стал первым в истории, кто сумел выиграть Кубок Украины как во главе киевлян, так и в качестве наставника «Шахтера».

Во время своей работы в «Шахтере» румынский специалист выигрывал Кубок Украины шесть раз – в сезонах-2003/04, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13 и 2015/16.

Ранее Луческу стал первым в истории, кто во главе как «Динамо», так и «Шахтера» выигрывал чемпионат Украины. Киевляне досрочно стали чемпионами по итогам сезона-2020/21.

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