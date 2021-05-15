Китайский космический аппарат совершил посадку на Марс

Китайский аппарат с марсоходом «Чжужун» совершил в субботу успешную посадку на поверхность Марса.

Аппарат начал снижаться рано утром в субботу и около 04.00 капсула, в которую входят посадочный модуль и марсоход, отделилась от аппарата. Она вошла в атмосферу Марса на высоте 125 км.

«Посадка была чрезвычайно сложная из-за отсутствия наземного контроля, корабль проводил ее автономно», – пояснил сотрудник Центра изучения Луны и космических программ Национального космического управления Гэнь Ян.

Марсоход оснащен мультиспектральными камерами для навигации и топографической съемки, радиолокационной станцией подповерхностного зондирования для исследования геологического строения Марса до 10-метровой глубины, прибором для анализа химического состава грунта и поиска биомолекул, а также детекторами магнитного поля и метеостанцией.

Главная цель миссии – исследование морфологии и геологических характеристик поверхности Марса, поиски залежей льда и осадочных пород, изучение ионосферы. Это поможет ученым понять, станет ли планета пригодна для жизни людей.

Тэги: Китай, Марс