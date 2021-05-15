Китайский космический аппарат совершил посадку на Марс
Китайский аппарат с марсоходом «Чжужун» совершил в субботу успешную посадку на поверхность Марса.
Аппарат начал снижаться рано утром в субботу и около 04.00 капсула, в которую входят посадочный модуль и марсоход, отделилась от аппарата. Она вошла в атмосферу Марса на высоте 125 км.
«Посадка была чрезвычайно сложная из-за отсутствия наземного контроля, корабль проводил ее автономно», – пояснил сотрудник Центра изучения Луны и космических программ Национального космического управления Гэнь Ян.
Марсоход оснащен мультиспектральными камерами для навигации и топографической съемки, радиолокационной станцией подповерхностного зондирования для исследования геологического строения Марса до 10-метровой глубины, прибором для анализа химического состава грунта и поиска биомолекул, а также детекторами магнитного поля и метеостанцией.
Главная цель миссии – исследование морфологии и геологических характеристик поверхности Марса, поиски залежей льда и осадочных пород, изучение ионосферы. Это поможет ученым понять, станет ли планета пригодна для жизни людей.
Новости по теме
Китай признал успешным запуск своего зонда по исследованию Марса. Спустя 36 минут после старта зонд вышел на заданную орбиту.
Космический лагерь площадью 32 гектара будет доступен и для ученых, и для обычных туристов.
Не так давно руководство Китая обязалось резко сократить углеродный след своей промышленности. На программу по борьбе с загрязнением воздуха в городах чиновники выделили без малого $ 16 млрд.