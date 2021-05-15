Украина создаст кибервойска

В ближайшее время президентом Украины Владимиром Зеленским может быть подписан указ о создании в стране кибервойск.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что в ближайшее время президентом Украины Владимиром Зеленским может быть подписан указ о создании в стране кибервойск. Об этом в пятницу, 14 мая, Данилов заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Мы сегодня утвердили стратегию кибербезопасности нашей страны. Мы сегодня действительно, в тайном режиме рассматривали вопрос о создании кибервойск в нашей стране. И сегодня это решение поддержали все присутствовавшие на заседании члены СНБО», – сказал Данилов.

По его словам, о создании украинских кибервойск в ближайшее время будет указ главы государства.

«Это вы узнаете от президента Украины», – добавил он.

Известно, что на сегодняшнем заседании СНБО была утверждена стратегия кибербезопасности на ближайшие пять лет. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, такое решение принято для того, чтобы Украина стала передовой в мире страной по киберзащите.

Тэги: кибервойска