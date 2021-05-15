В США бывшего спецназовца посадили за шпионаж в пользу России

В штате Виргиния окружной суд приговорил к 15 годам и восьми месяцам бывшего военнослужащего Сил специального назначения Армии США Питера Дзибински Деббинса.

Вину подсудимый признал еще в конце 2020 года. Прокурор настаивал на 17-летнем сроке лишения свободы. Защита просила пять лет тюрьмы. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

При вынесении приговора Деббинс, которому сейчас 46 лет, принес извинения и объяснил, что стал жертвой ГРУ и что за признание в сотрудничестве с этой спецслужбой его могут покарать.

Адвокат подсудимого Дэвид Беновиц настаивал на том, что его клиент нанес лишь минимальный вред США. По его словам, российские контрагенты принудили Деббинса к сотрудничеству, угрожая сделать публичной его гомосексуальные пристрастия в период, когда в армии геям разрешалось служить только на условии, что они будут скрывать свою ориентацию.

Минюст США сообщил о задержании Деббинса в августе 2020 года. Обвинение и суд установили, что он с 1996 по 2011 год поддерживал контакты с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России».

Он передал российской разведке секретную информацию о своей предыдущей деятельности во время службы в американском спецназе. Он также передал имена и информацию о ряде своих бывших сослуживцев.

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