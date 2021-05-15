Черкасская область вернулась в оранжевую зону карантина
Коэффициент выявления случаев инфицирования повысился в Черкасской области, из-за чего она вернулась в «оранжевый» список.
Министерство здравоохранения обновило зоны карантина в Украине. В «оранжевом» списке остается одна область – Черкасская. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ведомства 15 мая.
На этом уровне оказалась Черкасская область. В регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования: он составляет 20,8%. Следует заметить, что накануне «оранжевой» была Николаевская область. Сегодня она вновь стала «желтой».
Сейчас девять регионов уже отвечают «зеленой» зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.
«Оранжевая» зона является предупредительной. Новых ограничений в ней не вводится.
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Две маски либо же специальные респираторы чехам понадобится надевать в магазинах и транспорте.
Гражданам, которые прибывают из стран «красного списка» придется заплатить круглую сумму за карантин в гостинице, а если попытаются скрыть, откуда прибыли – 10 лет тюрьмы.
Мэр попавших в оранжевый список Черкасс отказывается вводить соответствующие карантинные меры, считая их преждевременными.