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12:00 15 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Черкасская область вернулась в оранжевую зону карантина

Коэффициент выявления случаев инфицирования повысился в Черкасской области, из-за чего она вернулась в «оранжевый» список.

Министерство здравоохранения обновило зоны карантина в Украине. В «оранжевом» списке остается одна область – Черкасская. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ведомства 15 мая.

На этом уровне оказалась Черкасская область. В регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования: он составляет 20,8%. Следует заметить, что накануне «оранжевой» была Николаевская область. Сегодня она вновь стала «желтой».

Сейчас девять регионов уже отвечают «зеленой» зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.

«Оранжевая» зона является предупредительной. Новых ограничений в ней не вводится.

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Тэги: карантин, Черкасская область, covid-19
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