Зеленский о Дне Европы: Украина будет в ЕС
Президент убежден, что вскоре украинцы будут праздновать не День Европы, а первую годовщину члества в ЕС.
Президент Владимир Зеленский в субботу, 15 мая, поздравил украинцев с Днем Европы и выразил уверенность в том, что Украина станет частью Евросоюза.
«Украина – это Европа. И мы – европейцы. Мы – центр и сердце Европы. По географии, духу, ценностям и стремлениям. Мы доказали это на Майдане и доказываем ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в ЕС», – написал Зеленский в соцсетях.
По его словам, День Европы символизирует выбор пути для украинцев и ценностей, таких как:
- демократия, свобода, равенство и достоинство;
- активное гражданское общество и прозрачная власть;
- единые правила игры, честные суды и правоохранители;
- справедливые налоги и ответственные граждане, которые платят их;
- хорошие дороги и чистые безопасные улицы.
«Мы ценим признание Евросоюзом этих стремлений Украины. И я благодарен тем государствам – членам ЕС, которые уже поддержали мою инициативу и подписали двусторонние декларации о перспективе будущего членства Украины в Евросоюзе. Убежден, что этот круг государств становиться все шире … И мы искренне верим, что вскоре сможем отмечать в Украине не день, а год Европы. Первый год нашего полноценного членства в ЕС», – заявил Зеленский.
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