В Минздраве рассказали о вакцинации педагогов
Вакцинация от коронавируса педагогов должна начаться 24 мая. Работников учебных заведений намерены привить до осени.
В Украине планируют с 24 мая начать процесс иммунизации от коронавируса педагогов, сообщил главный санврач Виктор Ляшко в субботу, 15 мая.
Так, он сообщил, что на следующей неделе в Украину должна поступить новая партия вакцин Pfizer – в рамках инициативы COVAX ожидается 473 850 доз.
«Они будут проходить на следующей неделе, начиная со вторника, но не одной поставкой, а в течение 3-4 дней. Растворитель к этой партии придет в последней поставке. С понедельника 24 мая их начнут развозить в регионы и вакцинировать ими», – сказал Ляшко.
Он отметил, что большая часть этих вакцин пойдет для вакцинации педагогов первой и второй дозой – работников детсадов, школ, вузов. Минздрав планирует провакцинировать педагогов до начала учебного года.
«Почему сейчас мы хотим их вакцинировать? Потому что через месяц у них начнется сезон отпусков и дальше уже сентябрь. Поэтому мы их приоритетно провакцинируем и подготовимся к осенне-зимнему периоду», – сказал Ляшко.
По его словам, после вакцинации в следующем учебном году образовательные учреждения не планируют закрывать. «Онлайн-образование не заменит оффлайн-образование. Мы хотим, чтобы они работали даже в условиях жесткого карантина», – сказал он.
Ляшко сообщил, что на 15 мая уже провакцинировано 60 163 педагога. «Это либо люди из старших возрастных категорий, или участники ВНО. Часть педагогов уже провакцинировали препаратом Coronavac – это те, кто участвует в проведении и организации ВНО», – сказал Ляшко.
Еще 95 тысяч доз из этих поставок пойдут для иммунизации людей с двух первых этапов вакцинации.
Также Ляшко сообщил, что до конца мая в Украину поступит 1,2 млн доз вакцин CoviShield и AstraZeneca. «Они пойдут и для второй прививки, и для первой», – уточнил замминистра.
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