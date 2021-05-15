В Минздраве рассказали о вакцинации педагогов

Так, он сообщил, что на следующей неделе в Украину должна поступить новая партия вакцин Pfizer – в рамках инициативы COVAX ожидается 473 850 доз.

В Украине планируют с 24 мая начать процесс иммунизации от коронавируса педагогов, сообщил главный санврач Виктор Ляшко в субботу, 15 мая.

«Они будут проходить на следующей неделе, начиная со вторника, но не одной поставкой, а в течение 3-4 дней. Растворитель к этой партии придет в последней поставке. С понедельника 24 мая их начнут развозить в регионы и вакцинировать ими», – сказал Ляшко.

Он отметил, что большая часть этих вакцин пойдет для вакцинации педагогов первой и второй дозой – работников детсадов, школ, вузов. Минздрав планирует провакцинировать педагогов до начала учебного года.

«Почему сейчас мы хотим их вакцинировать? Потому что через месяц у них начнется сезон отпусков и дальше уже сентябрь. Поэтому мы их приоритетно провакцинируем и подготовимся к осенне-зимнему периоду», – сказал Ляшко.

По его словам, после вакцинации в следующем учебном году образовательные учреждения не планируют закрывать. «Онлайн-образование не заменит оффлайн-образование. Мы хотим, чтобы они работали даже в условиях жесткого карантина», – сказал он.

Ляшко сообщил, что на 15 мая уже провакцинировано 60 163 педагога. «Это либо люди из старших возрастных категорий, или участники ВНО. Часть педагогов уже провакцинировали препаратом Coronavac – это те, кто участвует в проведении и организации ВНО», – сказал Ляшко.

Еще 95 тысяч доз из этих поставок пойдут для иммунизации людей с двух первых этапов вакцинации.