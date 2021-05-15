Ляшко отреагировал на перспективу возглавить МОЗ

На следующей неделе Верховная Рада будет голосовать за отставку Степанова. Главным кандидатом на его пост считается Ляшко.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко считает некорректным комментировать возможность его назначения на пост министра здравоохранения до решения парламента. На соответствующий вопрос журналистов он ответил в субботу. 15 мая.

«Изменения в министерстве происходят только после того, как Верховная рада проведет определенные голосования. Я на посту заместителя уже при третьем министре, и каждый раз при таких перестановках что-то подобное кому-то предлагают и обсуждают. Сейчас я на должности заместителя министра и некорректно с моей стороны коммуницировать этот вопрос», – сказал он.

Напомним, вчера в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова из Минздрава. Вопрос увольнения министра планируют рассмотреть во вторник, 18 мая, на внеочередном заседании парламента.

Решение уволить Степанова объяснил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия – провал вакцинации от коронавируса.

Тэги: Верховная Рада, моз