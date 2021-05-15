ЕС раскритиковал список недружественных стран РФ

Решение России создать список недружественных стран подрывает дипломатические отношения. Так на него отреагировал председатель Евросовета Шарль Мишель в Twitter .

«Решение российского правительства о «государствах, осуществляющих недружественные действия», является еще одним шагом к эскалации и подрывает дипломатические отношения. Попытки разделить ЕС бесполезны. Полная солидарность с Чехией. Мы призываем Россию полностью уважать Венскую конвенцию», – написал Мишель.

Включение в этот список прокомментировал и МИД Чехии.

«Мы считаем эту процедуру Российской Федерации еще одним шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но и с ЕС как таким и его союзниками. Более того, это полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях, особенно в отношении обязательства ее подписантов обеспечить надлежащее функционирование дипломатических миссий и принципа недискриминации между государствами», – говорится в заявлении.