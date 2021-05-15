ЕС раскритиковал список недружественных стран РФ
Решение России полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях, заявили в Чехии. Прагу поддержал Евросовет.
Решение России создать список недружественных стран подрывает дипломатические отношения. Так на него отреагировал председатель Евросовета Шарль Мишель в Twitter.
«Решение российского правительства о «государствах, осуществляющих недружественные действия», является еще одним шагом к эскалации и подрывает дипломатические отношения. Попытки разделить ЕС бесполезны. Полная солидарность с Чехией. Мы призываем Россию полностью уважать Венскую конвенцию», – написал Мишель.
Включение в этот список прокомментировал и МИД Чехии.
«Мы считаем эту процедуру Российской Федерации еще одним шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но и с ЕС как таким и его союзниками. Более того, это полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях, особенно в отношении обязательства ее подписантов обеспечить надлежащее функционирование дипломатических миссий и принципа недискриминации между государствами», – говорится в заявлении.
В ведомстве выразили сожаление, что Россия «выбирает путь конфронтации в ущерб себе», поскольку такой шаг будет иметь косвенное влияние на развитие контактов между обычными гражданами, для туризма или развития торговых отношений.
«Этот акт российского правительства не меняет первоначального решения по ограничению количества работников посольства Российской Федерации в Праге. В отличие от российского подхода, наш шаг полностью соответствует международному праву», – заявили в чешском МИДе.
Отметим, кроме Чехии в список пока включены только Соединенные Штаты Америки.
Согласно решению РФ, Чехия сможет нанимать в свою дипломатическую миссию не более 19 работников, находящихся в РФ, а США – ни одного.
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