«Лестер» впервые в истории выиграл Кубок Англии
«Лестер» со счетом 1:0 сенсационно обыграл «Челси» в финале Кубка Англии и впервые в истории выиграл этот трофей.
В первые полчаса игры команды не позволяли друг другу создать по-настоящему выгодные для взятия ворот моменты, пока на 29-й минуте лондонцы едва не открыли счет.
После очередного углового Силва навесил на дальнюю штангу, но Вернеру и Аспиликуэте не хватило совсем чуть-чуть, чтобы достать до мяча.
«Лестер» ответил своим моментом на 63-й минуте, который воплотил в гол, когда Тилеманс дальним ударом поразил правую от Кепы девятку.
На 78-м обороте секундной стрелки «Челси» мог восстановить равновесие, но после того, как Чилуэлл пробивал головой, Шмейхель в самом углу перевел мяч в стойку.
Позже вратарь «Лестера» снова спас команду от пропущенного мяч — в классном сейве он отразил удар Маунта из пределов штрафной площади.
На 89-й минуте «Челси», казалось, добился своего, но арбитры отменили взятие ворот из-за офсайда, после чего Лестер одержал историческую победу.
Новости по теме
Футбольный клуб «Арсенал» на лондонском стадионе «Уэмбли» переиграл «Челси» со счетом 2:1 в финале Кубка Англии.
Лондонский «Уэмбли» стал свидетелем сенсационной победы «Уиган Атлетик» над «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии. Победный гол был забит в компенсированное время, отличился Бен Уотсон.
Во время матча между «Тоттенхэмом» и «Болтоном» Фабрис Муамба внезапно упал на газон. Прямо со стадиона Муамба был доставлен в госпиталь. Футболист находится в критическом состоянии. Матч было решено не доигрывать.