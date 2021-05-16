«Лестер» впервые в истории выиграл Кубок Англии

«Лестер» со счетом 1:0 сенсационно обыграл «Челси» в финале Кубка Англии и впервые в истории выиграл этот трофей.

В первые полчаса игры команды не позволяли друг другу создать по-настоящему выгодные для взятия ворот моменты, пока на 29-й минуте лондонцы едва не открыли счет.

После очередного углового Силва навесил на дальнюю штангу, но Вернеру и Аспиликуэте не хватило совсем чуть-чуть, чтобы достать до мяча.

«Лестер» ответил своим моментом на 63-й минуте, который воплотил в гол, когда Тилеманс дальним ударом поразил правую от Кепы девятку.

На 78-м обороте секундной стрелки «Челси» мог восстановить равновесие, но после того, как Чилуэлл пробивал головой, Шмейхель в самом углу перевел мяч в стойку.

Позже вратарь «Лестера» снова спас команду от пропущенного мяч — в классном сейве он отразил удар Маунта из пределов штрафной площади.

На 89-й минуте «Челси», казалось, добился своего, но арбитры отменили взятие ворот из-за офсайда, после чего Лестер одержал историческую победу.

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