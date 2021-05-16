Противники прививок устроили шествие в центре Киева

В центре Киева в субботу, 15 мая, прошло шествие против вакцинации от коронавируса, в нем участвовали около сотни человек.

Их сопровождали полицейские, которые перекрывали движение автомобилей для прохождения колонны.

Протестующие выкрикивали лозунги против вакцинации и ношения масок.

Только по официальным данным за все время пандемии в Украине коронавирусом заразилось 2150244 человек, умерло – 47942.

Тэги: Киев, демонстрация, коронавирус