Противники прививок устроили шествие в центре Киева
В центре Киева в субботу, 15 мая, прошло шествие против вакцинации от коронавируса, в нем участвовали около сотни человек.
Их сопровождали полицейские, которые перекрывали движение автомобилей для прохождения колонны.
Протестующие выкрикивали лозунги против вакцинации и ношения масок.
Только по официальным данным за все время пандемии в Украине коронавирусом заразилось 2150244 человек, умерло – 47942.
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