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02:04 16 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зидан решил уйти из «Реала» по окончании сезона

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сообщил игрокам команды, что принял решение покинуть клуб после завершения сезона.

Испанские СМИ отмечают, что Зидан принял решение из-за моральной и физической усталости.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, выиграв за это время с командой три Лиги чемпионов.

В марте 2019 года француз повторно возглавил «сливочных», после чего выиграл с ними чемпионат и Суперкубок Испании.

Источник:
Тэги: футбол, Реал, Зидан
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