Зидан решил уйти из «Реала» по окончании сезона
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сообщил игрокам команды, что принял решение покинуть клуб после завершения сезона.
Испанские СМИ отмечают, что Зидан принял решение из-за моральной и физической усталости.
Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, выиграв за это время с командой три Лиги чемпионов.
В марте 2019 года француз повторно возглавил «сливочных», после чего выиграл с ними чемпионат и Суперкубок Испании.
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал о перспективах главного тренера после победы над «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов.
После 18-ти туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков. Лидирует мадридский «Атлетико».