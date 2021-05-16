В России на долю миллиардеров приходится более трети ВВП
Россия оказалась на первом месте в мире по состоянию миллиардеров относительно ВВП. На их долю приходится около 35% ВВП.
Как пишет Financial Times, рейтинг составлен на основе списка миллиардеров Forbes и оценках размера ВВП страны по данным Международного валютного фонда.
Второе место занимает Швеция (богатство миллиардеров составляет 30% от ВВП страны), на третьем – Индия (20% от ВВП). В пятерку также вошли США и Франция (19% и 17% соответственно).
В отдельном списке миллиардеров самое большое состояние по отношению к национальному ВВП имеют основатель компании Inditex испанец Амансио Ортега (77 млрд долларов), и владелец холдинга Grupo Carso мексиканец Карлос Слим (63 млрд долларов) – по 5,3% от ВВП.
Состояние главы российской компании «Северсталь» Алексея Мордашова оценивается в 29 млрд долларов, что составляет 1,7% ВВП России.
Самый богатый человек в мире, основатель компании Amazon Джефф Безос владеет состоянием, которое равно 0,8% ВВП США (177 млрд долларов).
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