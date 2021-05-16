Неймара обвинили в подготовке покушения на бразильского политика

Бразильский политик и активист за права сексуальных меньшинств Агрипино Магальяэш утверждает, что вынужден скрываться.

Бразильский политик и активист за права сексуальных меньшинств Агрипино Магальяэш обвинил футболиста французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара в том, что он планировал вооруженное нападение на него.

Магальяэш подал иск в суд Сан-Паулу, в котором выдвинул обвинения после серии своих репортажей о предполагаемых гомофобных выступлениях Неймара. Политик также обвинил адвоката знаменитости Дави де Пайву Косту Тангерину в смертельных угрозах.

Истец утверждает, что вынужден скрываться из-за угрозы, исходящей от Неймара и его адвоката, и заявляет, что «его уже ограбили по их приказу». Магальяйнш отмечает, что опасается за свою жизнь и меняет адрес, поскольку боится, что угроза станет реальностью.

Политик хочет добиться выплаты компенсации в размере 155 тысяч евро.

На прошлой неделе Неймар подписал новый контракт с «Пари Сен-Жермен» до 2025 года. Бразилец перешел в столичный клуб из испанской «Барселоны» в 2017 году за рекордные 222 млн евро, став самым дорогим футболистом мира.

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