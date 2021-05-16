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05:25 16 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ВВС Израиля уничтожили в Газе здание с офисами международных СМИ

В результате израильского авианалета в секторе Газа было разрушено высотное здание с офисами Associated Press и Al-Jazeera.

Израильские военные объяснили удар тем, что в высотке, по их информации, располагались спецслужбы ХАМАС, которые использовали офисы СМИ в качестве «живого щита».

Армия обороны Израиля предупредила о готовящейся атаке за час до ее проведения, что дало возможность всем журналистам вовремя эвакуироваться.

Три авиационные ракеты поразили 12-этажное строение, которое в результате рухнуло, обратившись в гигантское облако пыли.

В течение 15 лет корреспондентский пункт AP занимал верхний этаж и террасу на крыше. Эта позиция открывала панорамный обзор на зоны боевых действий в периоды обострения конфликтов. Видеокамера новостного агентства обеспечивала круглосуточную прямую трансляцию пусков ракет, которые боевики ХАМАС отправляли в сторону израильской территории.

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Тэги: СМИ, Израиль, авианалет
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