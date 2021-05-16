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16:22 16 Мая 2021 Просмотров 136   КомментариевКомментарии

Уэльский город первым в мире избрал мэром небинарного человека

Двадцатитрехлетний выходец из Лондона возглавили город Бангор.

Двадцатитрехлетний выходец из Лондона Оуэн Хуркум (просит называть себя местоимением «они») стали первым в мире гендерно небинарным человеком, назначенным на должность мэра — они возглавили город Бангор. К тому же, как отмечает «Би-би-си», Хуркум оказались самым молодым мэром за всю историю Уэльса.

Бангор — город на севере Уэльса с населением более 13 тысяч человек. Большая часть его жителей (около 8 тысяч человек) — студенты, которые учатся в одноименном университете. Хуркум приехали сюда на учебу пять лет назад и сразу же начали заниматься политической деятельностью: заняли должность заместителя мэра и в течение четырех лет работали его советником. Каминг-аут Хуркум совершили два года назад.

Хуркум, по их словам, влюбились в Бангор в первую неделю после переезда сюда. «Этот город очень много значит для меня, и я благодарны, что мне доверили право представлять жителей города на национальной и международной площадках», — рассказали Хуркум в интервью.

На новой должности Хуркум планируют в том числе продвигать и развивать мультикультурное общество, бороться за права небинарных людей, а также работать над их представленностью в социуме.

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Тэги: Уэльс, небинарный человек
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