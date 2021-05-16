Сепаратисты разрушили кладбище на Луганщине

Военная техника сепаратистов проехала по кладбищу во временно неподконтрольном украинскому правительству Перевальске.

На Донбассе военная техника сепаратистов так называемой «ЛНР» проехала по кладбищу во временно неподконтрольном украинскому правительству Перевальске. Об этом сообщает портал Новости Донбасса в воскресенье, 16 мая.

Местные жители опубликовали в соцсетях фото разрушенных памятников и могил, а также пояснили, что танк сепаратистов сошел с дороги в районе 5-й шахты возле кладбища и проехал по могилам.

«Горе … Мы шли по могилам, которые стерли траками танка, разбиты памятники, фотографии умерших везде разбросаны, все повреждены … Как после бомбежки», – написали горожане, добавив, что «проехались – это мягко сказано, на половину кладбища туда, потом разворот и обратно, деревья вырваны с корнем, разворот на могиле, от нее ничего не осталось».

По словам жителей Перевальска, такое на этом кладбище происходит уже во второй раз. В 2020 году пострадало меньше могил, жители обращались к местной «власти», но результатов не было, никто не был наказан, и убытки людям не возместили.

Местные жители опасаются также ходить по улице, потому что военная техника передвигается по городским дорогам постоянно. В соцсетях упоминают смертельный случай, когда на трассе дуло танка развернулось и попало во встречный гражданский автомобиль – один человек погиб.





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