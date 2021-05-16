В новой атаке Израиля погибли 33 жителя Газы

Израиль нанес авиаудары по трем зданиям в Газе – среди погибших оказались 12 женщин и восемь детей.

В результате воскресных авиаударов Израиля по Газе погибли по меньшей мере 33 человека – из них 12 женщин и восемь детей. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения Газы сообщает АР в воскресенье, 16 мая.

Такое число жертв делает авиаудар по трем зданиям самым смертоносным единичным нападением с начала ожесточенных боев между Израилем и Палестиной на этой территории. Еще 50 человек получили ранения в результате атаки.

В свою очередь ранее израильские военные заявили, что разрушили дом главного лидера ХАМАС в Газе Яхие Синвара в ходе отдельного удара по южному городу Хан-Юнис.

Напомним, что ранее Газа выпустила по Израилю 2900 ракет. Израильская армия показала видео из квартиры, куда попала палестинская ракета, которую не сбил Железный купол.

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