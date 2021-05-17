Беларусь лишили международных соревнований по биатлону
Решение исполкома Международного союза биатлонистов мотивировано текущей ситуацией в Республике Беларусь.
Исполком Международного союза биатлонистов согласовал окончательный вариант календаря Кубка мира на сезон-2021/2022. Главным изменением стало исключение из календаря этапа Кубка мира, который должен был состояться в белорусских Раубичах с 3 по 6 марта 2022 года.
Соревнования перенесены в финский Контиолахти. В программе этапа пройдут женская и мужская эстафеты, а также спринтерские гонки и пасьюты.
Финский этап должен был открывать сезон, но после изменений два стартовых этапа Кубка мира примет шведский Эстерсунд. Там биатлонисты будут соревноваться с 26 ноября по 5 декабря.
До Олимпиады в Пекине также состоятся старты в Австрии, Франции, Германии и Италии, а после Игр – в Финляндии, Эстонии и Норвегии.
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