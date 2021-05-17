За неделю по Израилю выпущено 3150 ракет

Прошедшей ночью число выпущенных радикалами ракет по территории Израиля снизилось. ЦАХАЛ бомбит дома лидеров ХАМАС.

С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпущено 3 150 ракет, 460 упали в самом анклаве, десятки перехвачены. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в понедельник, 17 мая.

Отмечается, что в ночь на понедельник было выпущено 60 ракет.

«С 19:00 до 07:00 было зафиксировано 60 запусков ракет из сектора Газа по территории Израиля. Порядка 10 ракет упали в секторе Газа. Система ПВО «Железный купол» перехватывает порядка 90% снарядов», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня ЦАХАЛ сообщил, что нанес удары по девяти домам командиров ХАМАС. Также была уничтожена подземная инфраструктура боевиков. Бункер находился рядом с детсадом и мечетью.

Пару дней назад ХАМАС пригрозил бомбить Израиль месяцами. В свою очередь, в Израиле также не рассчитывают на скорое прекращение боевых действий. Израильская военная операция против ХАМАС «продолжается в полную силу» и займет время. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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