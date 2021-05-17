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14:00 17 Мая 2021 0 Комментарии
«Похищенный» экс-судья Чаус записал видео
Пропавший полтора месяца назад в Кишиневе бывший судья заявил, что его не похищали, а «так было нужно», и пообещал разоблачения.
Бывший судья Николай Чаус, которого якобы похитили в Молдове, записал видеообращение, в котором заявил, что его не похищали.
По крайней мере он говорит, что его не похищали в Молдове, но заявляет о похищении в 2016 году, когда он покинул Украину.
«Я готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали меня с 2016 года. Но это очень влиятельные люди и поэтому я вынужден требовать от наших правоохранительных органов гарантий безопасности. Как видите, мой канал открыт для обратной связи и в т.ч. для обмена информацией по фигурантам моего похищения в 2016 году», – заявил Чаус.
Свое местонахождения он не назвал, но заявил, что находится в безопасности и вскоре планирует вернуться в Украину.
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Тэги: похищение, разоблачение, судья Чаус
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