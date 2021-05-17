На Кубке мира в Сегеде украинские гребцы выиграли 10 медалей

Сборная Украины заняла второе место в Кубке мира.

Гребцы сборной Украины завоевали 10 медалей (2 золотые, 4 серебряные, 4 бронзовые) по итогам этапа Кубка мира в Сегеде и заняли второе место в Кубке наций, набрав 685 зачетных очка (на 1-м месте сборная Венгрии – 1043).

Больше всех медалей завоевали каноистки: Людмила Лузан – 4 медали (2 золотые, 2 бронзовые), Анастасия Четверикова – 3 (1 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая). Две награды в активе байдарочницы Марии Повх – 1 серебряная и 1 бронзовая.

Золотые медали выиграли Лузан и Четверикова в каноэ-двойке 500 метров и сама Лузан в каноэ-одиночке 500 метров. Серебряные медали у Лузан в каноэ-одиночке 200 метров, Чертвериковой в каноэ-одиночке 500 метров, Марии Повх в байдарке-одиночке 500 метров и Марии Кичасовой-Скорик с Людмилой Куклиновской в байдарке-двойке на 200 м.

Бронзовые медали выиграли Дмитрий Даниленко и Олег Кухарик в байдарке-двойке 500 м, Виталий Вергелис и Андрей Рыбачок в каноэ-двойке на 500 м, Лузан и Четверикова в каноэ-двойке на 200 м, а также Повх и Иван Семикин в байдарке-двойке в миксте на 200 м.

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