Под Запорожьем авто перевернулось на ж/д переезде

Движение поездов и автомобилей было временно заблокировано. Спасатели с помощью троса поставили легковушка на колеса и отбуксировали.

В Запорожской области легковушка перевернулась на железнодорожном переезде и перекрыл движение. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Отмечается, что инцидент произошел в районе пяти утра на автодороге Запорожье-Мариуполь неподалеку села Заречного.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что автомобиль Mitsubishi перевернулся на железнодорожном переезде и перекрыл движение.

В результате происшествия водитель и пассажир не пострадали. От госпитализации оба отказались.

Спасатели с помощью троса поставили легковушка на колеса и отбуксировали с железнодорожного переезда на обочину автодороги.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, медицинской помощи. По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.

Тэги: инцидент, запорожская область