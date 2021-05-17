Под Запорожьем авто перевернулось на ж/д переезде
Движение поездов и автомобилей было временно заблокировано. Спасатели с помощью троса поставили легковушка на колеса и отбуксировали.
В Запорожской области легковушка перевернулась на железнодорожном переезде и перекрыл движение. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает пресс-служба ГСЧС области.
Отмечается, что инцидент произошел в районе пяти утра на автодороге Запорожье-Мариуполь неподалеку села Заречного.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что автомобиль Mitsubishi перевернулся на железнодорожном переезде и перекрыл движение.
В результате происшествия водитель и пассажир не пострадали. От госпитализации оба отказались.
Спасатели с помощью троса поставили легковушка на колеса и отбуксировали с железнодорожного переезда на обочину автодороги.
На месте происшествия работали сотрудники полиции, медицинской помощи. По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.
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