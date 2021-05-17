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Главная » Украина » Происшествия
16:00 17 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Под Запорожьем авто перевернулось на ж/д переезде

Движение поездов и автомобилей было временно заблокировано. Спасатели с помощью троса поставили легковушка на колеса и отбуксировали.

В Запорожской области легковушка перевернулась на железнодорожном переезде и перекрыл движение. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Отмечается, что инцидент произошел в районе пяти утра на автодороге Запорожье-Мариуполь неподалеку села Заречного.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что автомобиль Mitsubishi перевернулся на железнодорожном переезде и перекрыл движение.

В результате происшествия водитель и пассажир не пострадали. От госпитализации оба отказались.

Спасатели с помощью троса поставили легковушка на колеса и отбуксировали с железнодорожного переезда на обочину автодороги.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, медицинской помощи. По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.

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Тэги: инцидент, запорожская область
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