Укрпочта решила купить банк
Почтовый оператор Украины рассматривает три потенциальных банка для приобретения, ищет оценщика.
Укрпошта ищет компанию-оценщика, которая поможет выбрать компании банк для покупки. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил глава Укрпочты Игорь Смелянский в Facebook.
«Мы шли к этому долгие четыре года. И вот когда решение утверждено всеми сторонами, Укрпочта начинает процесс приобретения банка», – написал он.
Смелянский уточнил, что приобретаемый банк будет небольшим, без отделений или с небольшим количеством филиалов. У банка не должно быть портфеля проблемных активов.
По его словам, сейчас рассматривается до трех потенциальных банков для покупки. С ними вскоре начнутся переговоры.
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