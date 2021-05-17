Укрпочта решила купить банк

Почтовый оператор Украины рассматривает три потенциальных банка для приобретения, ищет оценщика.

Укрпошта ищет компанию-оценщика, которая поможет выбрать компании банк для покупки. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил глава Укрпочты Игорь Смелянский в Facebook.

«Мы шли к этому долгие четыре года. И вот когда решение утверждено всеми сторонами, Укрпочта начинает процесс приобретения банка», – написал он.

Смелянский уточнил, что приобретаемый банк будет небольшим, без отделений или с небольшим количеством филиалов. У банка не должно быть портфеля проблемных активов.

По его словам, сейчас рассматривается до трех потенциальных банков для покупки. С ними вскоре начнутся переговоры.

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