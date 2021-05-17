На Харьковщине обнаружили врез в газонефтепровод
Злоумышленники могли ежемесячно разворовывать 150-200 кубометров нефтепродуктов, если бы правоохранители не обнаружили подключение на начальном этапе.
В Харьковской области сотрудники СБУ и Укргаздобычи выявили и ликвидировали незаконный врез в магистральный газонефтепровод, по которому злоумышленники намеревались красть сырье. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщили в пресс-службе СБУ в Харьковской области.
Оперативники спецслужбы установили, что в Богодуховском районе повредили газонефтеконденсатопровод и создали несанкционированный отвод для хищения сырья. Однако злоумышленники не успели воспользоваться незаконным отводом: их преступная деятельность была приостановлена на начальном этапе.
По заключению экспертов, на этом участке ежемесячно могли разворовывать 150-200 кубометров нефтепродуктов, нанося государству ущерб на более чем два миллиона гривен.
Также отмечается, что нарушение целостности газонефтепровода создавало реальную угрозу для возникновения чрезвычайных ситуаций и нанесения вреда экологии региона.
Правоохранители начали уголовное и устанавливают всех причастных к обустройству незаконного вреза, а также должностных лиц, которые возможно могли «крышевать» нелегальный бизнес.
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