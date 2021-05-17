В поезде УЗ лопнула труба и затопила вагон

На появившихся видео видно, как пассажиры плацкарта лежат или сидят, поджав ноги, в то время как по полу плещется грязная вода.

Во время рейса один из вагонов поезда Рахов-Одесса затопило вонючей жидкостью из лопнувшей трубы. Соответствующее видео, снятое очевидцами, в понедельник, 17 мая, публикует канал Perepichka News.

Отмечается, что старая труба лопнула при резком торможении поезда. А ликвидировать последствия проводникам пришлось куцым веником.

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