В поезде УЗ лопнула труба и затопила вагон
На появившихся видео видно, как пассажиры плацкарта лежат или сидят, поджав ноги, в то время как по полу плещется грязная вода.
Во время рейса один из вагонов поезда Рахов-Одесса затопило вонючей жидкостью из лопнувшей трубы. Соответствующее видео, снятое очевидцами, в понедельник, 17 мая, публикует канал Perepichka News.
Отмечается, что старая труба лопнула при резком торможении поезда. А ликвидировать последствия проводникам пришлось куцым веником.
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