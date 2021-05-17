СМИ узнали о сомнительной репутации Билла Гейтса

Бизнесмен вышел из совета директоров Microsoft из-за романа с коллегой, а также несколько раз пытался пригласить сотрудниц компании на свидание, будучи женатым, пишут WSJ и NYT.

Билла Гейтса попросили покинуть совет директоров Microsoft Corp. в 2020 году на фоне расследования его романтических отношений с коллегой. Об этом 16 мая сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что члены совета директоров еще в конце 2019 года наняли юридическую фирму для проведения расследования после того, как инженер Microsoft в письме сообщила, что в течение многих лет имела сексуальные отношения с Гейтсом.

По данным собеседников газеты, в ходе расследования некоторые представители совета решили, что Гейтсу лучше уйти с должности директора Microsoft, что он и сделал, не дожидаясь результатов проверки.

«Во второй половине 2019 года Microsoft получила сообщение о том, что Билл Гейтс пытался установить близкий контакт с сотрудницей компании в 2000 году», – указал представитель компании.

Он подтвердил, что проблема была рассмотрена с помощью сторонней юридической фирмы.

Пресс-секретарь Гейтса заявила, что роман 20-летней давности «закончился полюбовно».

«Решение покинуть совет директоров никоим образом не было с этим связано. Фактически, он выразил заинтересованность тем, чтобы больше внимания уделять благотворительности», – пожытожила она.

По данным The New York Times, основатель Microsoft несколько раз пытался пригласить своих сотрудников на свидание, будучи женатым.

Так, согласно информации, полученной газетой, Гейтс в 2006 году предложил сотруднице Microsoft поужинать с ним.

«Если вам некомфортно, притворитесь, что этого никогда не было», – написал он в электронном письме.

Как пишет издание, шесть действующих и экс-сотрудников Microsoft, благотворительного фонда и фирмы, управляющей состоянием Гейтса, заявили, что подобные инциденты создавали некомфортную рабочую обстановку.

При этом другие сотрудники указали, что поведение бизнесмена не было угрожающим, он не оказывал на женщин давления.

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