В Египте обнаружено 300 гробниц времен Древнего царства

Ученые утверждают, что захоронения были сделаны 2000 лет до нашей эры. Возможно, это были жертвоприношения.

На территории Египта археологи обнаружили множество гробниц, которые были высечены во времена Древнего царства. Как сообщает Министерство туризма и древностей страны, находка расположена в городе Сохаг.

Историки нашли порядка трехсот гробниц в скале. Захоронения, как предполагают ученые, сделаны около двух тысяч лет до нашей эры, в период Древнего египетского царства.

Гробницы обнаружили во время раскопок некрополя. Отмечается, что они отличаются архитектурным стилем и высечены на разных уровнях горы.

Кроме этого, археологи выделили одно захоронение с фальшивой дверью и боковым входом, который ведет в галерею с так называемой могильной шахтой.

Также в ходе раскопок были найдены предметы бытовой утвари и артефакты для жертвоприношения.



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