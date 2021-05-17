Официально: в Швейцарии призвали украинскую власть прекратить давление на Шария

Международная правозащитная организация «Сеть Солидарности» признала лидера ППШ, медиаэксперта Анатолия Шария лицом, преследуемым по политическим мотивам и репрессированным за свои убеждения.

Международная правозащитная организация «Сеть Солидарности» признала лидера ППШ, медиаэксперта Анатолия Шария лицом, преследуемым по политическим мотивам и репрессированным за свои убеждения. Об этом блогер сообщил в своем Telegram-канале.

В организации заявили, что “Анатолий Шарий — это человек, преследуемый по политическим мотивам, репрессированный за свои убеждения и которому грозит необоснованный арест”. В организации отметили, что видят “тревожную тенденцию, что в Украине — государстве, которое провозгласило курс на европейскую интеграцию и приведение внутреннего законодательства к лучшим стандартам в области прав человека, наблюдается тенденциозное уголовное преследование журналистов, которые допускают критику действующей власти”.

“Сеть Солидарности” напомнила о реакциях ООН и ОБСЕ, которые “неоднократно отмечали в своих отчетах злоупотребление и необоснованное широкое толкование применения уголовного закона в сфере национальной безопасности спецслужбами Украины”. В письме также было отмечено, что данная организация “обращала внимание международных структур и организаций, органов государственной власти Украины и Швейцарии на вопиющие случаи нарушения международного Пакта о гражданских и политических правах в Украине”.

“Мы просим власти Литовской Республики и Королевства Испания соблюдать стандарты, гарантированные международным правом, которые защищают свободу и безопасность человека по отношению к журналисту Анатолию Шарию. Мы просим руководство Украины вмешаться и контролировать ситуацию на самом высоком уровне, чтобы не допустить скатывания Украины к авторитарным методам уголовного преследования”, – декларируется в документе

В свою очередь, Анатолий Шарий также прокомментировал данное обращение. “Итак, сообщаю – Международная правозащитная организация «Сеть Солидарности», защищающая жертв вооруженных конфликтов и политических беженцев со всего мира со штаб-квартирой в Берне, Швейцария,признала меня - «человеком, преследуемым по политическим мотивам, репрессированным за свои убеждения, которому грозит необоснованный арест”. С чем руководство Украины и поздравляю. Подробности позже”, – заявил политик в своем телеграмм-канале.

Напомним, некоторое время назад стало известно, что Управление по гражданским и политическим правам при Правительстве Женералитата Каталонии поддержало Анатолия Шария в его борьбе с неонацистами