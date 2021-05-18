В УЕФА открыли дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»

Эти клубы до сих пор остаются в проекте европейской Суперлиги. Суперлигу с участием 12 команд создали 19 апреля.

«Согласно статье 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА, сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам для проведения дисциплинарного расследования в отношении потенциального нарушения нормативно-правовой базы УЕФА со стороны «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» в связи с так называемым проектом «Суперлиги». Дополнительная информация по этому поводу будет предоставлена в положенное время», – говорится в заявлении организации.

Напомним, что Суперлигу с участием 12 команд создали 19 апреля. Но уже через два дня половина клубов на официальных сайтах опубликовали информацию о выходе из проекта: »Манчестер Юнайтед», »Манчестер Сити», »Тоттенхэм», »Арсенал» и »Ливерпуль».

Через некоторое время это сделали еще три клуба: «Челси», «Атлетико» и «Милан».

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