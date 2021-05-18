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02:15 18 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Джошуа и Фьюри получат за объединительный бой по 75 млн долларов

Еще 5 млн пойдут на покрытие других расходов и андеркарда. Бой планируют провести 14 августа в Саудовской Аравии.

Организаторы боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа  потратят на проведение этого ивента 155 млн долларов, сообщает ESPN.

Из этой суммы Фьюри и Джошуа получат по 75 млн.

Остальные 5 млн пойдут на покрытие других расходов и андеркарда.

Бой планируют провести 14 августа в Саудовской Аравии.

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Тэги: бокс, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа
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