Джошуа и Фьюри получат за объединительный бой по 75 млн долларов
Еще 5 млн пойдут на покрытие других расходов и андеркарда. Бой планируют провести 14 августа в Саудовской Аравии.
Организаторы боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа потратят на проведение этого ивента 155 млн долларов, сообщает ESPN.
Из этой суммы Фьюри и Джошуа получат по 75 млн.
Остальные 5 млн пойдут на покрытие других расходов и андеркарда.
Бой планируют провести 14 августа в Саудовской Аравии.
Новости по теме
Чемпиону мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация за применение запрещенных препаратов.
Американский боксер Деонтей Уайлдер проиграл техническим нокаутом британцу Тайсону Фьюри в поединке-реванше и уступил титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе.
Тайсона Фьюри готовится к бою с Деонтеем Уайлдером. В их первом бою за титул чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе была зафиксирована ничья.