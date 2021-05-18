В Бразилии сильнейшее за последние сто лет наводнение

Обильные дожди в крупнейшем штате страны – Амазонас – привели к увеличению уровня воды в реках.

В двадцати муниципалитетах объявили режим чрезвычайной ситуации – там подтоплены целые районы, дома и улицы. Местные жители передвигаются на лодках и каноэ.

С последствиями наводнения столкнулись уже 350 тысяч человек – они либо эвакуированы, либо закрыты в отрезанных водой от цивилизации районах.

Непогода заставляет бразильских врачей доставлять вакцины лодками – от дома к дому.

Тэги: Бразилия, наводнение