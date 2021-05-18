В Бразилии сильнейшее за последние сто лет наводнение
Обильные дожди в крупнейшем штате страны – Амазонас – привели к увеличению уровня воды в реках.
В двадцати муниципалитетах объявили режим чрезвычайной ситуации – там подтоплены целые районы, дома и улицы. Местные жители передвигаются на лодках и каноэ.
С последствиями наводнения столкнулись уже 350 тысяч человек – они либо эвакуированы, либо закрыты в отрезанных водой от цивилизации районах.
Непогода заставляет бразильских врачей доставлять вакцины лодками – от дома к дому.
Новости по теме
Бразильский политик и активист за права сексуальных меньшинств Агрипино Магальяэш утверждает, что вынужден скрываться.
В штате Сан-Паулу арестовали Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне пророссийских сил на Донбассе.
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии запретило ввоз в страну вакцины от коронавируса «Спутник V».