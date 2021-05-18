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Главная » Украина » Спорт
04:04 18 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сборная Украины сыграет на чемпионате Европы по киберфутболу

Сборная Украины по киберфутболу пробилась на чемпионат Европы среди электронных команд eEuro-2021. Игры проходили в дисциплине Pro Evolution Soccer.

В финальном раунде квалификации группы B украинская команда, представленная двумя игроками, Сергеем Sergobibika Марченко и Игорем ighor_8 Любчаком, одержала три победы в четырех матчах игрового дня и досрочно гарантировала себе место в финальной части турнира.

Украина обыграла сборные Турции, Австрии и Италии (действующие чемпионы Европы), уступив лишь киберспортивной команде из Бельгии.

Напомним, финальная часть eEuro-2021 состоится 9 и 10 июля в Лондоне. Призовой фонд турнира составит 100 тысяч евро.

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Тэги: киберфутбол
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