В Австралии нашли череп неизвестной рептилии

До сих пор считалось, что найденный череп принадлежал крокодилу одного из известных видов рода Baru.

Череп был обнаружен в 2009 году в богатой останками ископаемых животных местности Алкута примерно в 200 км от города Алис-Спрингс. До сих пор считалось, что он принадлежал крокодилу одного из известных видов рода Baru.

Но. как уточнили недавние исследования, обладатель черепа относился к новому виду того же рода древних рептилий.

Виду еще предстоит присвоить имя. Ожидается, что это будет сделано в 2022 году.

В Австралии открыта постоянная выставка ископаемых останков крокодилов Baru.

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