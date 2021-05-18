К концу года в Германии заработает завод Tesla

Илон Маск убежден, что производство электромобилей под Берлином стартует до конца текущего года.

Уже в конце 2021 года гигафибрика Tesla в федеральной земле Бранденбург начнет производство автомобилей, подтвердил глава компании Илон Маск в понедельник, 17 мая, во время посещения строительной площадки в поселке Грюнхайде. «Мы весьма неплохо продвинулись», – заявил он.

Визит Маска в Германию носит «технический характер» и не предусматривает встреч с политиками, подчеркнули власти Бранденбурга.

Первоначально производство планировалось начать в июле 2021 года, однако Tesla изменила заявку на строительство: теперь она включает и крупнейший в мире завод по производству аккумуляторных батарей – наряду с единственным в Европе заводом Tesla по выпуску самих электромобилей. Поскольку внесение дополнений в план строительства требует тщательной проверки региональными властями и общественностью, ожидается задержка на несколько месяцев.

Строительство идет быстро, но пока без окончательного разрешения

В начале апреля Маск пожаловался, что даже через 16 месяцев после первоначальной заявки не было названо конкретной даты для окончательного утверждения проекта гигафабрики, и это вынудило Tesla продвигаться вперед на свой страх и риск – на основе предварительных разрешений.

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