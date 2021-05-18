НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
12:30 18 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

За кибератаки ЕС продлил санкции против РФ, КНР и КНДР

Санкции против организаторов хакерских атак со стороны России, Китая, Северной Кореи продлены еще на год.

Совет Евросоюза продлил санкции, которые предусматривают, в том числе, «кибер-санкции» против организаторов хакерских атак со стороны России, Китая, Северной Кореи против Евросоюза и его отдельных стран-членов. Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном в понедельник на сайте Совета ЕС.

«Сегодня Совет принял решение продлить действие комплекса ограничительных мер против (организаторов – ред.) кибератак, которые угрожают ЕС или его странам-членам, еще на один год – до 18 мая 2022″, – отмечается в сообщении.

Этот комплекс мер позволяет ЕС вводить целенаправленные санкции против лиц и организаций, причастных к кибератакам. Кроме того, ограничения могут быть введены в ответ на кибернападения против третьих государств или международных организаций, если такие меры считаются необходимыми для достижения целей Общей внешней политики и политики безопасности ЕС.

Сейчас санкции действуют против восьми физических и четырех юридических лиц и включают замораживание активов, финансовых операций, а также визовые запреты. В частности, речь идет об ограничении против России, Китая и КНДР, введенные в июле прошлого года из-за кибератаки против ОЗХО, а также распространение вирусов WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper.

Источник:
Тэги: ес, КНДР, рф, кнр, кибератаки
Loading...

Новости по теме

ЕС раскритиковал список недружественных стран РФ

Решение России полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях, заявили в Чехии. Прагу поддержал Евросовет.

Украина передала Евросоюзу новые списки для введения санкций против РФ

Новые списки касаются нарушений Россией прав человека в аннексированном Крыму, говорит представитель Украины в ЕС.

В ЕС анонсировали санкции по Навальному

Министры иностранных дел стран ЕС 22 февраля обсудят действия в отношении России в связи с делом Навального.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты