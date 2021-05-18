По предварительным данным, от падения глыб в океан никто не пострадал.

На Галапагосских островах обрушилась Арка Дарвина — вершина вулканической скалы, напоминающая мост посреди Тихого океана. Такую форму ей придали тысячи лет эрозии. Как сообщает Министерство окружающей среды Эквадора, именно она в итоге и уничтожила арку, пишет BBC.

Скальное образование находится недалеко от необитаемого острова Дарвина — одного из самых маленьких в архипелаге.

Свод арки обрушился утром 17 мая, процесс мог наблюдать экипаж судна Pikaia. По предварительным данным, от падения глыб в океан никто не пострадал.

Арка — одно из самых лучших мест для дайвинга. В местных водах много уникальных видов рыб и растений. Благодаря биоразнообразию Галапагосские острова стали территорией Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Считается, что несколько недель, которые Чарльз Дарвин провел на архипелаге осенью 1835 года, стали ключевыми в понимании происхождения видов и процесса естественного отбора.

Тэги: галапагосские острова, арка дарвина