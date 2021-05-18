Верховная Рада уволила трех министров: кто может занять их места

На внеочередном заседании Верховной рады 18 мая нардепы отправили в отставку министра здравоохранения, министра развития экономики и министра инфраструктуры.

Назначение новых руководителей министерств может состояться уже в этот четверг. В «Слуге народа» называют кандидатами на освободившиеся должности Виктора Ляшко, Алексея Любченко и Александра Кубракова.

Верховная рада уволила трех министров

Рассмотрение вопроса об увольнении Петрашко, Криклия и Степанова было вынесено на внеочередное заседание парламента 18 мая. Большинством голосов депутаты поддержали отставку министров.

За увольнение министра здравоохранения Максима Степанова проголосовало 292 нардепа. Отставку министра развития экономики Игоря Петрашко поддержало 280 парламентариев. Уход с должности главы Министерства инфраструктуры Владислава Криклия поддержало 284 народных депутата.

Петрашко и Криклий подали заявления по собственному желанию

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об увольнении по собственному желанию в пятницу, 14 мая. Как стало известно, об этом их попросил лично президент Владимир Зеленский.

Причиной отставки руководителей ведомств стало большое количество вопросов к их работе и у главы государства, и у главы Кабмина. Об этом рассказали во фракции «Слуга народа».

Глава Кабмина внес в ВР представление об отставке Степанова

Министр здравоохранения Максим Степанов также присутствовал на встрече с президентом Зеленским 14 мая вместе с Владиславом Криклием и Игорем Петрашко, однако он не написал заявления об отставке.

В тот же день в парламент поступило представление от премьера Дениса Шмыгаля на увольнение министра здравоохранения. Глава Кабмина воспользовался предусмотренной законодательством возможностью самому предложить Раде рассмотреть отставку главы Минздрава.

Кто заменит Степанова, Петрашко и Криклия

17 мая состоялось заседание фракции «Слуга народа», во время которого нардепы предварительно одобрили кандидатуры на освободившиеся кресла в правительстве.

Депутаты единогласно поддержали назначение нынешнего главы «Укравтодора» Александра Кубракова на пост министра инфраструктуры.

Министерство развития экономики вероятно возглавит руководитель Налоговой службы Алексей Любченко. При этом Любченко предлагают назначить на позицию министра экономики – первого вице-премьер-министра, чего раньше не было в правительстве Дениса Шмыгаля.

По отставке Максима Степанова нардепы не пришли к согласию на заседании фракции и решили вынести этот вопрос непосредственно на голосование в Раде 18 мая. Однако главным кандидатом на пост главы Минздрава в СН называют главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Виктор Ляшко может возглавить Минздрав

На данный момент Виктор Ляшко занимает должность главного врача Санитарно-эпидемиологической службы Украины, а также является заместителем главы Министерства здравоохранения. Работает на этой должности с февраля 2020 года.

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