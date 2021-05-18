Главнокомандующий Вооруженных сил Украины обеспокоен российско-белорусскими военными учениями

Руслан Хомчак заявил, что Россия может использовать территорию других государства для давления на Киев. В частности, угрозу для Украины представляют совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2021″.

По словам Хомчака, украинское военное руководство не исключает, что для усиления политического и военного давления на Украину Россия может использовать территорию и инфраструктуру других государств.

«Кроме того, потенциальную угрозу представляет проведение запланированных на сентябрь совместных стратегических учений вооруженных сил России и Беларуси «Запад-2021″, – говорится на странице Генштаба. Хомчак отметил, что Россия все еще пытается вернуть Украину в сферу своего влияния. «Впрочем, кремлевские стратеги гибридных войн не способны осознать, что Украина прошла точку невозврата и пути назад уже нет», – добавил главнокомандующий ВСУ.

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