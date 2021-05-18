Глава оператора ГТС заявил, что Украина будет терять 5-6 млрд долларов в год из-за СП-2

Запуск российского газопровода «Северный поток-2″ приведет к тому, что Украина ежегодно будет терять 5-6 млрд долларов. Это будут прямые и косвенные потери, если транзит по территории Украины прекратится.

По словам Сергея Макагона, остается только надежда на то, что санкции смогут остановить строительство «Северного потока-2″, поскольку до сих пор нет компромиссного варианта, который был бы выгоден Украине.

«1,5 млрд долларов мы зарабатываем на транзите. Если газ пойдет через «Северный поток-2″, у нас он автоматически подорожает, так как стоимость транспортировки из Германии будет дороже. Это еще около 2-3 млрд долларов потерь для экономики. Кроме того, дополнительные субсидии, поскольку газ подорожает. Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска «Северного потока-2″ в 5-6 млрд долларов в год», – заявил Макогон.

Он также отметил, что в случае запуска газопровода и остановки транзита по Украине газ подорожает примерно на 50 долларов за тысячу кубометров, поскольку стоимость транспортировки в Украину возрастет. А если подорожает газ, то вырастут цены и на весь украинский промышленный экспорт.

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