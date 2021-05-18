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09:00 19 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине планируется приобретение системы аналогичной «Железному куполу»

Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что Минобороны рассматривает возможность приобретения системы противоракетной обороны типа «Железного купола».

Сейчас эту систему активно использует Израиль, чтобы отражать обстрелы из Сектора Газа.

Как пояснил Таран, последние события в Израиле доказали необходимость наличия такой системы противоракетной обороны в стране.

«Железный купол» – один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь составляющая, одна из составных частей противоракетной обороны. Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде «Железного купола», – сказал он.

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Тэги: Украина, Израиль, сектор газа, железный купол
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