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11:00 19 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский подписал решение и создании телесети Multiplex

Уже к концу 2021 года в Украине будет функционировать цифровая многоканальная телесеть Multiplex MX-7, которая охватит 158 населенных пунктов.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об обеспечении информационной безопасности. Документ, в частности, предусматривает создание в Украине общенациональной цифровой многоканальной телесети Multiplex.

Все мы понимаем, что Украина находится в состоянии «гибридной» войны с Россией. И донесение сигнала в самые отдаленные уголки нашей страны чрезвычайно важно. И это уже стало вопросом национальной безопасности. Поэтому, в связи с решением СНБО, будет разработана программа защиты обороноспособности государства, в рамках которой будет построена общенациональная цифровая многоканальная телесеть – Multiplex MX-7

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Тэги: снбо, зеленский, Multiplex, телесеть
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